كهربا يوجه رسالة غامضة بعد قرار الإيقاف

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، رسالة غامضة بعد معاقبته من قبل اتحاد الكرة، بعد توقيع عقوبة مالية ضده بقيمة مليون جنيه، بالإضافة إلى إيقافه لمدة 12 مباراة.

ونشر محمود كهربا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ، آية قرآنية «اتَّقوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ".. وعلق عليها: "تأملوها".



وقدم النادي الأهلي تظلم ضد العقوبة لوقف التنفيذ في انتظار الاستئناف لتخفيف العقوبة.

ويستعد النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر لخوض مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.