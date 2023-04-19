معهد الفلك: شهر رمضان سيبدأ في فصل الشتاء اعتبارا من العام المقبل

قال الدكتور ياسر عبدالهادي أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن شهر رمضان هذا العام هو آخر رمضان يبدأ في فصل الربيع ضمن تلك الدورة من تنقله خلال الفصول، واعتبارا من العام المقبل ولمدة 9 سنوات سيبدأ الشهر الكريم في فصل الشتاء.

وأوضح عبد الهادي ، في تصريحات صحفية أن العامين الأولين سيكون جزء من شهر رمضان في فصل الربيع لكن السبع سنوات اللاحقة ،من هذه السنوات التسع، سيكون الشهر بأكمله في فصل الشتاء.

وأضاف أنه عقب ذلك سيتسلم فصل الخريف المهمة في عام 2032 حيث ستنتقل بداية شهر رمضان إليه ليستمر فيه كذلك لمدة 9 سنوات.

وأكد أن انتقال بدايات شهر رمضان بين الفصول هي إحدى ميزات التقويم القمري الذي تعتمد عليه الشريعة الإسلامية في شهورها وأعوامها، والتي تتيح تذوق طعم العبادات الموسمية في كل فصول السنة في حكمة إلهية بالغة