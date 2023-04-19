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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بابا فاسليو يعلن تشكيل البنك لمواجهة حرس الحدود

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار  _ محمد بسيوني _ يعقوبو 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر 

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

احمد صبحي _ كريم بامبو _ حمدي علاء _ موسي دياوارا_ عاصم صلاح _ إسلام جابر  _ أسامة ابراهيم_ باسم مرسي _أحمد ياسين.

بابا فاسيليو البنك الأهلي