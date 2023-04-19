بعد المقلب.. نيرمين محسن لرامز جلال: حرام عليك أنا أول مرة أتبهدل

وقعت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وظهرت على نيرمين محسن حالة من الرعب والخوف الشديد مع تنفيذ مقلب الغيالة في رامز نيفر إند.

واستمرت نيرمين محسن في الوقوع رأسا على عقب في مقلب الغسالة، ودخلت في نوبة من الصراخ الشديد.

وبعد اكتشاف المقلب، قالت نيرمين محسن:" حرام عليك يا رامز.. أنا أول مرة اتشقلب واتبهدل".

وتابعت نيرمين محسن:" كل الجمهور السعودي يحبك يا رامز"، مضيفة:" انا نسيت التمثيل واسمي بعد المقلب ".