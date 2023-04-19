هشام خرما أول مفاجأت حفل افتتاح كأس العالم للجمباز

يشارك المؤلف الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه في كأس العالم للجمباز والذي يُقام في مصر 27 أبريل الجارى.

خصص هشام خرما، موسيقى للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، كما سيتم تقديمها في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى الجمباز.

كان الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، قد أعلن عن مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.

وأشار أمين الى ان مشاركة الموسيقار العالمي هشام خرما هي اولي مفاجات حفل الافتتاح والذي من المنتظر ان يشهد العديد من المفاجات علي جميع المستويات التي تليق بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة هى : "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.