رامز نيفر إند.. نيرمين محسن: أنا بموت خلاص

وقعت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وظهر خلف نيرمين محسن الثور الضخم الذي بدأ في دخول المطعم بعد كسر الزجاج، وقامت نيرمين محسن بالجري .

وبدأ رامز جلال في تنفيذ مقلب الغسالة في نيرمين محسن، حيث دخل معها في غرفة تدور 360 درجة.

واستمرت نيرمين محسن في الوقوع رأسا على عقب في مقلب الغسالة، ودخلت في نوبة من الصراخ الشديد.

ورددت نيرمين محسن، قائلة:" أنا بموت خلاص الحقوني ياربي".

وتحدث رامز جلال عن نيرمين محسن، قائلا:" أحدث نجمات السعودية ودمها خفيف وشقية ومسيطرة ومنتشرة ".

وتابع رامز جلال:" يا نيرمين إنطلاقتك هتكون في برنامجي، إحنا معانا نيرمين محسن أجمل بنات حواء ".