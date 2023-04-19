دوري أبطال أوروبا.. تشكيل إنتر ميلان وبنفيكا في إياب ربع النهائي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر ميلان، نظيره بنفيكا على ملعب جوزيبي مياتزا، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ إنزاجي بنفس التشكيل الذي لعب مباراة الذهاب في البرتغال، والتي أنهاها النيراتزوري لصالحه بثنائية دون رد على ملعب النور.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بنفيكا

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – ماتيو دارميان

خط الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – هنريك ميختاريان – مارسيلو بروزوفيتش – فيدريكيو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو.

وعلى الجانب الآخر، أعلن روجر شميت المدير الفني لفريق بنفيكا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة إنتر ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لقيادة دفاع بنفيكا، بعد غيابه عن مواجهة الذهاب أمام إنتر ميلان بسبب تراكم البطاقات.

تشكيل بنفيكا لمواجهة إنتر ميلان

وجاء تشكيل بنفيكا، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكديموس

الدفاع: جيلبرتو – أنطونيو سيلفا – نيكولاس أوتاميندي - أليخاندرو جريمالدو

الوسط: فريدريك أورسنيس – تشيكينيو – فلورينتينو لويس - جواو ماريو

الهجوم: رافا سيلفا – جونكالو راموس.

ويواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا، ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما بلغ الأخير هذا الدور بعد تأهله على حساب مواطنه نابولي.