العليا لشئون الكنائس الفلسطينية تدعو كنائس العالم للتحرك الفوري لحماية الوجود المسيحي في فلسطين

طالبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين، اليوم الأربعاء، كنائس العالم إلى العمل بشكل جاد والضغط على الحكومات، للحفاظ على ما تبقى من الوجود المسيحي في فلسطين.

ولفتت إلى أن المسيحيين يتعرضون للعديد من الضغوطات، سواء من خلال تضييق سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في ممارسة شعائرهم الدينية، أو الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من المستوطنين اليهود، وأن الأمور آخذة في التدهور.

ونبهت اللجنة إلى أن ناقوس الخطر ينذر بتهديد حقيقي على الوجود المسيحي الفلسطيني، والأمر يتطلب العمل الجاد والسريع وعلى الأصعدة كافة لتثبيت هذا الوجود وتعزيز صموده.

ووضعت اللجنة كنائس العالم- في رسالة وجهتها إليها- في صورة آخر المستجدات على القضية الفلسطينية وبشكل خاص ما يتعرض له الوجود المسيحي والمقدسات المسيحية جراء السياسات الإسرائيلية المتطرفة، متقدما بالتهنئة بحلول عيد القيامة المجيدة.

وتطرقت الرسالة إلى الأحداث التي سبقت عيد القيامة، والتضييقات الإسرائيلية خلال أحد الشعانين، والمحاولات الإسرائيلية لتغيير مسار المسيرة التقليدية، والتضييق على المشاركين فيها، مشيرا إلى القيود والحواجز التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية خلال احتفالات سبت النور، وتقليص أعداد المشاركين والمصلين داخل كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وذلك بفرض نظام التصاريح المجحف بحق المصلين والمحتفلين بهذا العيد، والاعتداء على الحجاج ورجال الدين، وشبان الاحتفال الشعبي لسبت النور، لمنعهم من الدخول إلى كنيسة القيامة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له المصلون والمعتكفون من تنكيل خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرسالة رفض مجلس كنائس الأراضي المقدسة ممثلا بالبطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي اعتبرتها سياسات عنصرية تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للمدينة المقدسة، مؤكدة أنه لا يحق لشرطة الاحتلال أو غيرها فرض القيود أو منع المصلين من ممارسة طقوسهم الدينية بكل حرية.