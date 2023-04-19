دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ، نظيره مانشستر سيتي على ملعب أليانز أرينا، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وكان السيتي، فاز في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على نظيره الألماني بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز.

ويقود الكاميروني تشوبو موتينج هجوم البايرن، ويعاونه الثلاثي، كينجسلي كومان، ليروى ساني، وجمال موسيالا.

ويتواجد السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء البافاري، بعد انتهاء أزمته مع زميله ساني، واستبعاده عن مباراة الفريق الماضية أمام هوفنهايم بالدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، على النحو التالي.

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: كانسيلو - دي ليخت - أوباميكانو - بافارد

خط الوسط: كيميش - جورتسيكا - موسيالا

وفي الهجوم: ساني - موتينج - كومان.

ويواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.