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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

هاني أبو الحسن يلتقي سفيرة كولومبيا لبحث تطوير العلاقات الثقافية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، السفيرة آنا ميلينا مونيوس سفيرة كولومبيا بالقاهرة، في مكتبه.

استعرض الجانبان سبل تطوير العلاقات الثقافية من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية التي تجمع بينهما.

وأهدت السفيرة رواية "هاذيان" للأديبة الكولمبية لاورا ريستريبو إلى مكتبة متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ.

تناول اللقاء مناقشة إمكانية مشاركة السفارة في المهرجانات والفعاليات الدولية التي ينظمها الصندوق بترشيح السفارة لنخبة من الفنانين المتميزين في شتي المجالات.

واتفق الجانبان على تنظيم أسبوع أفلام للسينما الكولومبية يقام في كل من سينما الهناجر أو سينما مركز الإبداع الفني.

وأشار الدكتور هاني أبو الحسن، إلى إصدار برنامج الأنشطة الفنية لمراكز الإبداع الفنية التابعة للصندوق باللغتين العربية والإنجليزية اعتبارا من مايو القادم وسيتم إرساله إلى السفارة شهريا.

ووجه أبو الحسن الدعوة للسفيرة وأعضاء السفارة والزائرين الكولومبيين للقاهرة لحضور  الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها الصندوق شهريا في جميع مراكز الإبداع الفنية التابعة له.

حضر اللقاء المستشار فيليبي البار ادو، والدكتور عبد الخالق محمد منسق الشئون الثنائية بالسفارة.

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