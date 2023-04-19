برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

ثمن النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود المكثفة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين أحوال المصريين ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر العالم بها في الوقات الراهن.

وأضاف "سلطان"، في تصريحات له، أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم الذي أصبح يموج بصراعات عديدة، صعبة للغاية وتفرض تحديدات كبيرة على الحكومات، ما يجعلها في حاجة شديدة إلى التعامل بحسم ودقة مع تلك الظروف الصعبة، وإصدار قرارات من شأنها التخفيف من أثار تلك الأزمة الاقتصادية.

وبين عضو مجلس النواب أنه من الضروري أن تحرص الحكومة على تعزيز قدراتها من السلع الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات، لاسيما وأن العالم أصبح يواجه أزمة غذاء كبيرة، بسبب توقف سلاسل الإمداد، منذ ظهور فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلى الآن.

وشدد النائب محمد سلطان على ضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أحل رفع النمو الاقتصادي، والعمل على زيادة الإنتاج وتمكين القطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل، إضافة إلى دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.