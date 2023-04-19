محافظ أسوان يكرم شابا سودانيا أنقذ سيدة من أسفل عجلات قطار بمحطة أسيوط

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الشاب السودانى أحمد المدثر، وإهداؤه درع المحافظة بعد قيامه بإنقاذ سيدة أسوانية من تحت عجلات القطار بمحطة أسيوط، وفقد ذراعه أثناء قيامه بهذا العمل الإنسانى والبطولى، جاء ذلك أثناء إستقبال المحافظ للشاب السودانى بحضور نائبته الدكتورة غادة أبو زيد.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن ما قام به الشاب أحمد المدثر يعكس عمق العلاقات والروابط بين الشعبين المصري والسوداني، والتي كانت وستظل دائمًا راسخة قوية وخاصة أنه ينتمى لأسرة سودانية ومصرية فى وقت واحد ليؤكد ذلك على الثوابت التاريخية وروابط الجوار والقرابة والمصاهرة بين أبناء وادي النيل.

ولفت إلى أن هذه العلاقات الودية تكرس بحق حضارة وادي النيل الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ.

والجدير بالذكر بأن الشاب السودانى قد أظهر شجاعة وشهامة نادرة بعد أن عرض حياته للخطر لينقذ سيدة وإبنتها من تحت عجلات قطار بمحطة أسيوط، فيما قام محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الدعم أثناء فترة تلقيه للعلاج بمستشفى أسيوط الجامعى.

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