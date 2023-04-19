تعرف على كيفية إتمام عملية السمع داخل الأذن

عملية السمع داخل الأذن معقدة وصعبة للغاية والسؤال عن كيف تتم تلك العملية؟ اجابته اكثر تعقيدا وصعوبة.

وأوضح العلماء شرح مبسط لتلك العملية للرد على الاستفسارات بشأن كيف تتم عملية السمع، بأنه عند دخول الأصوات لقناة الأذن تصطدم الموجات الصوتية بطبلة الأذن متسببة في اهتزازها، مما يؤدي إلى تحريك العظيمات الثلاثة داخل الأذن الوسطى.

وهذه الحركة تنقل تلك الاهتزازات (الذبذبات) إلى القوقعة (الجزء الحلزوني داخل الأذن الداخلية) عبر السائل الموجود داخلها مما يتسبب في إحداث موجات أشبه بموجات البحر، وهذه الموجات الصوتية تتحول إلى إشارات عصبية ترسل إلى الجزء المسؤول عن السمع في الدماغ، الذي يقوم بدوره بترجمة هذه الإشارات العصبية إلى ما نسمعه من أصوات.