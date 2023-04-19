تعرف على مبدأ "منع الغباء" المستخدم فى تصميم المنتجات

لم يتخيل أحد وجود مبدأ مهم في الهندسة يسمى “منع الغباء"، فهو موجود ومهم ويستخدم في كافة المنتجات تقريبا، المبدأ يستخدم أكثر فى مجال تصميم المنتجات (product design) أو يعني سياسة منع الغباء، وهو منهج ياباني شهير في الهندسة يسمى البوكا يوكا Poka Yoke، وقام باختراعه مهندس ياباني يدعى shigeo shingo.

يستخدم المبدأ في مجال تصميم المنتجات أو التنفيذ لتفادي الاستخدام السئ او الخطأ، ويعتبر هذا دور المصمم الأول، والمبدأ بشكل أكثر وضوحا هو أن المصمم يجبر المستخدم على التنفيذ بالطريقة الصحيحة لتفادي لالوقوع فى المشاكل والكوارث، واشهر مثال لذلك “شريحة الهاتف المحمول” الـchamfer الموجودة في اعلى الشريحة لحماية المستخدم من وضع الشريحة بشكل خاطىء ويجبره من وضعها بشكل صحيح.

كما أن مبدأ “البوكا يوكا” أو منع الغباء منتشر في كافة المنتجات وأشهرها الاجهزة الكهربائية لأجبار المستخدم على خطوات معينة حفاظا علي الجهاز الكهربائي او للحفاظ على المستخدم نفسه، وعلى سبيل المثال “إغلاق غطاء الخلاط بشكل جيد قبل الاستخدام”.

ومن الامثلة الشهيرة أيضا للبوكا يوكا هي ماكينة الـ ATM التي تستخدم بشكل يومي فلو كانت خطوات سحب الأموال هي خروج المال والإيصال أولا ثم خروج الفيزا كان 90% من المستخدمين أضاعوا الفيزا وبالرغم من بساطة المبدأ فلولا وجوده كان الوضع صعب.

ومن ضمن المنتجات التي تعمل بالمبدأ الفلاشة، الرسائل التذكرية عند حذف بيانات من الهاتف أو الكمبيوتر او التطبيقات، واصوات الانذار.