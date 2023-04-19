حفيد نابليون الأمير جواكيم يؤكد: السيسى أنقذ مصر وغير تاريخ المنطقة.. أثناء استقبال عبدالرحيم على للأمير

استقبل الكاتب الصحفى عبد الرحيم على رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ورئيس موقع لو ديالوج، اليوم الأربعاء، بمكتبه بباريس، الأمير جواكيم حفيد نابليون بونابارت بصحبة السيدة حرمه ياسمين هانم.. ودار حوار طويل حول مصر التى "يعشقها كثيرًا" على حد قوله.

وأكد الأمير جواكيم، أثناء اللقاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر والمنطقة من كارثة استيلاء الإسلاميين على حكم البلاد، وأضاف أن السيسى غير تاريخ المنطقة بقيادته لثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وتابع قائلًا: إن مصر الآن تقود ثورة حقيقية من العمل والبناء لتأسيس بلد يليق بتاريخ هذا الشعب العريق.

وثمن الأمير جواكيم ما يقوم به مركز دراسات الشرق الأوسط في مواجهة أفكار جماعات الإسلام السياسي في أوروبا.. وما يقوم به من محاولات لإحياء الحوار المجتمعي بين الشرق والغرب..

فى نهاية اللقاء، أهداه عيد الرحيم على الأعمال الكاملة لمؤلفاته باللغة العربية، كما أهداه آخر كتبه باللغة الفرنسية، ووجه للأمير والسيدة حرمه الدعوة لزيارة مصر، ورد الأمير شاكرًا وقال إنه يتطلع لزيارة مصر في القريب العاجل تلبية لهذه الدعوة الكريمة.