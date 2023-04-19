الليلة.. الأرض تشهد أندر كسوف شمسي

يشهد كوكب الأرض هذه الليلة أندر كسوف شمسي على الإطلاق حيث أكد العلماء حدوثه في ليلة 19 أبريل إلى 20 أبريل الجاري، وسيحدث نوع نادر من كسوف الشمس يطلق عليه الكسوف الهجين، ويستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و25 دقيقة تقريباً، ولكن لن يمكن مشاهدته في الدول العربية.

كسوف الشمس الهجين هو نوع نادر من كسوف الشمس الذي يتغير من الحلقي إلى الكلي والعكس بالعكس على طول مساره، ويحدث عندما يتطابق الحجم الظاهر للقمر بشكل وثيق مع حجم الشمس كما يرى من الأرض نتيجة لذلك يبدأ انحناء الأرض في لعب دور في ظهور الكسوف وفي الأماكن التي يكون فيها القمر بالقرب من الذروة أثناء الكسوف وسيكون حجمه الظاهر أكبر مما يتسبب في حدوث كسوف كلي للشمس.

وفي الأماكن التي يكون فيها القمر أقرب إلى الأفق سيرى المراقبون خسوفًا حلقيًا لأن الحجم الظاهر للقمر سيكون أصغر قليلاً مقارنة بالشمس، ومن مراحل الكسوف الهجين تكون أجزاء من مساره بالقرب من شروق الشمس وغروبها على شكل حلقي، ويرى الكسوف الحلقي في "شبه جزيرة نورث ويست كيب وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا".

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في "جنوب وشرق قارة أسيا - قارة أستراليا - المحيط الباسفيكي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية" والصورة التي وضعها العلماء لهذا الكسوف تخيلية توضح الكسوف الشمسي الهجين مع انتظار الصور التي سوف تلتقط للكسوف النادر الحقيقي.