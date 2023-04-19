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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حقيبة مدرسية تطفو على الماء لحماية الأطفال أثناء تسونامي والأمطار

الحقيبة المدرسية
الحقيبة المدرسية
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تشهد دول جنوب شرق آسيا الكثير من التغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث أمطار غزيرة تصل لحدوث حالات غرق الأطفال كما ان هذه المناطق معرضة لحدوث تسونامي مدمر كما حدث من قبل وهذا ما جعل شركة يابانية تطور حقيبة مدرسية تطفو على الماء، لحماية الأطفال من الغرق في حالة حدوث تسونامي أو أمطار غزيرة.

وجاءت فكرة الحقيبة التي يتم استخدامها كسترة نجاة، عمل عليها المسؤولين كدرس مستفاد من زلزال وتسونامي توهوكو المدمر الذي ضرب البلاد عام 2011، فالحقيبة أيضاً مزودة بصافرة لطلب المساعدة، وتم طرحها للبيع بداية من 1 مارس الماضي وشهد الاقبال عليها عدد ضخم من المواطنين.

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جنوب شرق آسيا تسونامي شركة يابانية تطور حقيبة مدرسية