حقيبة مدرسية تطفو على الماء لحماية الأطفال أثناء تسونامي والأمطار

تشهد دول جنوب شرق آسيا الكثير من التغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث أمطار غزيرة تصل لحدوث حالات غرق الأطفال كما ان هذه المناطق معرضة لحدوث تسونامي مدمر كما حدث من قبل وهذا ما جعل شركة يابانية تطور حقيبة مدرسية تطفو على الماء، لحماية الأطفال من الغرق في حالة حدوث تسونامي أو أمطار غزيرة.

وجاءت فكرة الحقيبة التي يتم استخدامها كسترة نجاة، عمل عليها المسؤولين كدرس مستفاد من زلزال وتسونامي توهوكو المدمر الذي ضرب البلاد عام 2011، فالحقيبة أيضاً مزودة بصافرة لطلب المساعدة، وتم طرحها للبيع بداية من 1 مارس الماضي وشهد الاقبال عليها عدد ضخم من المواطنين.