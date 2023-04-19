مران الزمالك.. تأهيل واستشفاء للاعبين استعدادا لمواجهة سيراميكا

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة .

وفضل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض المجموعة الأساسية لتدريبات تأهيلية واستشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وفي نفس الوقت أدى اللاعبون البدلاء والمستبعدين من المباراة السابقة تدريبات بدنية وفنية قوية استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بقرار من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد أن تعادل الفريق أول أمس الإثنين أمام فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-2 بالجولة الـ26 لمسابقة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدف، ودخل مرمي الفريق 24 هدف.