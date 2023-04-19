راشفورد يعود لتدريبات مانشستر يونايتد قبل مواجهة إشبيلية بالدوري الأوروبي

استعاد مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، خدمات مهاجم الفريق، ماركوس راشفورد، قبل موقعة الحسم أمام إشبيلية الإسباني في إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره إشبيلية في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي مساء غدًا الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي.

وكان راشفورد، غاب عن المشاركة مع اليونايتد في المباريات الأخيرة؛ بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد راشفورد لتدريبات الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة، استعدادًا لمواجهة إشبيلية، بعدما غاب عن مباراة الذهاب أمام الفريق الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب أولد ترافورد.

وبعد عودة راشفورد، أعلن مانشستر يونايتد مشاركة الثلاثي سابيتزر ولوك شاو ومالاسيا بأجزاء من التدريبات.