رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعت المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وجاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وصادق الأمنيات بدوام الصحة والسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلين الله تعالى أن يُعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات " .

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ نعرب لسيادتكم- في هذه المناسبة السعيدة- عن فائق تقديرنا واعتزازنا لما تبذلونه من جهود على كافة الأصعدة لبناء جمهوريتنا الجديدة وتحقيق حياة كريمة، لنؤكد التفافنا جميعاً حول جهودكم الوطنية المخلصة، وكل عام وسيادتكم بخير".