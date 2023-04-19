دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بنفيكا المتوقع أمام إنتر ميلان

يحل فريق بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بنفيكا وإنتر ميلان، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميًا الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي.

يحتاج الفريق البرتغالي، لتسجيل هدفين مع المحافظة على نظافة شباكه، من أجل التعادل مع النيراتزوري، ومن ثم تسجيل هدف آخر للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز الفريق الإيطالي بهدفين دون رد على النسور الحمراء بملعب النور بالبرتغال.

ويكفي الإنتر، التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد، لكي يتأهل للمربع الذهبي من كأس ذات الأذنين.

ويواجه المتأهل من مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا، فريق ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نابولي.

تشكيل بنفيكا المتوقع

ومن المتوقع، أن يخوض بنفيكا اللقاء بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: فلاتشوديموس

خط الدفاع: جيلبرتو، سيلفا، موراتو، جريمالدو

خط الوسط: لويس، تشيكينيو، سيلفا

وفي الهجوم: ماريو، راموس، أورسنيس.

تذاع مباراة إنتر ميلان وبنفيكا في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.