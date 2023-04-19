الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل ورشة خشب بمنطقة الطوابق بفيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام الأهرام أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة أخشاب بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.