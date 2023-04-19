وكيل تعليم شمال سيناء يشهد ختام مسابقة أبطال تحدي الكى جى للمدارس الرسمية للغات

شهد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية بشمال سيناء، نهائي النسخة الثانية من مسابقة أبطال تحدي الكى جى للمدارس الرسمية للغات، والتى جرت بمدرسة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود الرسمية المتميزة للغات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقد قام وكيل الوزارة بإلقاء كلمة شكر فيها جميع المدارس المشتركة في المسابقة، كما شكر إدارة المدارس الرسمية للغات بقيادة مديرها محمد عبد الله العلاقمى، على تشجيعه لإقامة هذه النوعيات من المسابقات.

كما شكر توجيه عام رياض الاطفال بقيادة حنان عمر الموجه العام ونهاد جبر الموجه، وذلك للتنوع في اسئله المسابقه عن اسئله المسابقه العام الماضي، وقدم الشكر للمهندس هشام فرغل مدير مركز الاختبارات الالكترونيه ومعد الإختبار الإلكتروني للمسابقة.

وقال محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، بأن مسابقة أبطال تحدي الكى جى هذه هى النسخة الثانية لها، فقد بدأت من العام الماضي وأشترك فيها عدد ٦ مدارس من مدارس الرسمية للغات، وأن المسابقة لهذا العام بدأت فعالياتها يوم الأثنين الموافق ١٠إبريل واستمرت حتى أمس الثلاثاء الموافق ١٧إبريل.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة للطلاب عن طريق الألعاب، حيث تحتوى على ٢٧ سؤال وهى نوعيات مختلفه من الاسئله والتى منها "وضع الرقم على البطاقات حسب الرقم المطلوب" ووضع الشكل الهندسي على البطاقات حسب الشكل الهندسي المطلوب.

وأضافت كلا من حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال ونهاد جبر موجه رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمشرف على المسابقة، بأن المسابقة جرت التصفيات النهائية ألكترونيًا بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الحركية والفنية وفقرة للمواهب.

وصعد للتصفيات النهائية عدد ٣ مدارس هى مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط ومدرسة الشيخ زويد ومدرسة الشهيد عمرو أبو هندية، وأسفرت على فوز مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية للغات بالمركز الأول،ومدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات بالمركز الثاني،ومدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات بالمركز الثالث.