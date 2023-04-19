رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء نصها البرقية كالتالي: "فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد..

يسرني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني والأمنيات بقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر بالأمن والاستقرار، وأن يحقق على يديكم مزيدًا من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة.

حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم.

وكل عام وفخامتكم بخير".