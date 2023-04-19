أوقاف الأقصر: إقبال المواطنين على دروس صلاة العصر داخل 827 مسجدا.. فيديو وصور

رصدت "البوابة نيوز" إقبال أهالي محافظة الأقصر، على حضور دروس العصر التي تقام في عدد من مساجد المحافظة، ضمن خطة مديرية الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك، والتي زاد الإقبال عليها بالتزامن مع العشر الأواخر للشهر الكريم.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم إقامة دروس العصر والسهرة داخل 827 مسجد، وذلك ضمن خطة المديرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444/2023، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأشار “عبدالدايم” فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه تم السماح بإقامة درس العصر خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط، والتي يجرى تحديدها وتحديد الأئمة المسئولين عنها، وأن تكون موضوعات الخاطرة متعلقة بالعادات والعبادات المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن تكليف جميع الأئمة المعينين بالأوقاف بأداء درس العصر، وإقامة درس السهرة عقب صلاة التراويح يوميا بمساجدهم المعينين بها خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على الأئمة ضرورة التزام كل إمام بمسجده خلال شهر رمضان.

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