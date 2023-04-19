إخطار شركات السياحة بتعليمات "مصر للطيران" لموسم الحج

تلقت شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج موسم 1444 هـ، اليوم الأربعاء، تعليمات شركة الخطوط الوطنية "مصر للطيران" بشأن تنظيم الرحلات وتسهيل سفر الحجاج المصريين.

وتقرر أن تبدأ رحلات الحج اعتبارا من صباح يوم 21 مايو المقبل، وحتى نهاية اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الموافق 22 يونيو، على أن تبدأ مرحلة مغادرة رحلات الحج 2 يوليو ولمدة شهر ينتهي في 2 أغسطس، وذلك بناءا على تعليمات سلطة الطيران المدني في السعودية.

وفيما يخص التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، للرحلات المتجهة من كافة المطارات المصرية إلى مطاري "جدة / المدينة" في الفترة من 10 وحتى 22 يونيو، والرحلات من المطارين السعوديين إلى المطارات المصرية في الفترة من 1 وحتى 12 يوليو، فإنه سيتم تخصيص رحلة خلال مرحلة الذهاب لحاملي أية تأشيرات غير تأشيرة الحج، على أن تكون الرحلة على مسؤلية مكتب جدة، ورحلة خلال العودة على مسؤلية مكتب الحج.

وتابعت الشركة: "وفيما يخص رحلات المدينة المنورة لأيا من حاملي تأشيرات مختلفة عن تأشيرة الحج، فإنه يتم التنسيق بين مكتب المدينة ومكتب الحج لاستيعاب الطلبات على أيا من الرحلات المنتظمة، وبما يتناسب مع تلبية طلبات الحج، ويمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج على رحلات "شرم الشيخ/ جدة/ شرم الشيخ".

وقالت الشركة، إنه يمنع الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع ركاب التأشيرات الأخرى، كما يمنع الحجز لحاملي تأشيرة الحج على رحلات "الرياض، الدمام، القصيم، أبها"، مشيرة إلى غلق الطريق البري من جدة إلى المدينة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا من صباح يوم 14 يونيو الموافق 25 ذو القعدة، كما يغلق أمامهم مطاري جدة والمدينة اعتبارا من يوم 22 يونيو.

ويوقف تماما إصدار التذاكر من وإلى جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح، على أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة بتاريخ الذهاب والعودة، ويتم الحجز وإصدار التذاكر على السعر "yrseg"، فقط دون أي سعر أخر من وإلى جدة والمدينة بالنسبة لحاملي تأشيرة بخلاف تأشيرة الحج، كما يمنع تماما الحجز لراكب يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها إلى جدة والمدينة اعتبارا من 30 مايو المقبل وحتى 28 يونيو طبقا لتعليمات السلطات السعودية.