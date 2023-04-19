دوري أبطال أوروبا.. تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة بنفيكا

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، نظيره بنفيكا البرتغالي، على ملعب جوزيبي مياتزا، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي، حكم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز الإنتر بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب النور في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج النيراتزوري، التعادل فقط من مباراة اليوم أو الخسارة بفارق هدف واحد؛ لكي يتأهل إلى نصف نهائي كأس ذات الأذنين.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفيريس - باريلا - بروزوفيتش - مختاريان - دي ماركو.

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

ويواجه المتأهل من مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا، فريق ميلان الإيطالي الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه نابولي.