محافظ قنا يستقبل وفد مطرانية نجع حمادي للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفد مطرانية نجع حمادي برئاسة كل من القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها ، و القمص رويس وكيل المطرانية ، وعدد من القساوسة ، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وعبر اعضاء الوفد عن خالص تهانيهم القلبية لمحافظ قنا وجموع أهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدين حرصهم علي تقديم التهنئة في بمثل هذه المناسبات، نظرا لأنها تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز المصريين .

ومن جانبه رحب محافظ قنا بأعضاء الوفد ، قائلا “مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من الأعياد الوطنية والدينية ، التي يتشارك فيها الجميع ، فمنذ ايام قليلة قدمنا التهنئة لإخواننا المسيحين في الكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد ، واليوم نتلقي التهاني منهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وهو ما يؤكد على وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته” .