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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يتمكن من السيطرة على مخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، تمكنه من السيطرة على مخزن أسلحة ضخم تابع لقوات الدعم السريع التي وصفها بـ"المتمردة"، بعد اشتباكات اندلعت بين الطرفين لليوم الخامس على التوالي.

 

ويقع مخزن الأسلحة الذي استولى عليه الجيش في منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة السودانية "الخرطوم"، كما أعلن الجيش عن مجموعة صور ومقاطع فيديو لقواته داخل مخزن الأسلحة.

 

وكشفت الصور التي نشرتها القوات المسلحة السودانية احتفاظ قوات الدعم السريع بنسبة كبيرة من الأسلحة في مخزن الأولياء، حيث تنوعت تلك الأسلحة ما بين أسلحة ثقيلة وخفيفة وصواريخ.

 

جاء ذلك أيضًا بعدما أعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على القاعدة الجوية في جبل أولياء بعد اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، في اليوم الخامس للأحداث التي تشهدها السودان خلال الفترة الحالية.

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