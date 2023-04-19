صلاة الخدمة الثانية لوفاه المطران مار غريغوريوس في كاتدرائية مار بولس بدمشق

ترأّس الخوراسقف عامر قصّار النائب العام لأبرشية دمشق، اليوم الأربعاء، صلاة الخدمة الثانية لرحيل مار غريغوريوس الياس طبي رئيس أساقفة دمشق سابقًا، وذلك في كاتدرائية مار بولس، بدمشق فى سوريا.



وكان قد توفي في القامشلي بعد ظهر الأحد ١٦ ابريل، ونُقِل جثمانه إلى دمشق، ومنها سيُنقَل إلى لبنان لدفَنه.



شارك في الصلاة رؤساء الكنائس في دمشق أو ممثّلوهم، وهم: سمير نصّار مطران دمشق للموارنة، وجوزف أرناؤوطي مطران دمشق للأرمن الكاثوليك، ونقولا أنتيبا النائب العام لأبرشية دمشق للروم الملكيين الكاثوليك، ومار كيرلّس بابي النائب البطريركي لأبرشية دمشق البطريركية للسريان الأرثوذكس، وموسى الخوري المعاون البطريركي للروم الأرثوذكس، وأرماش نالبنديان مطران دمشق للأرمن الأرثوذكس، والقسّ بطرس زاعور رئيس الكنيسة الإنجيلية في سوريا، والآباء كهنة أبرشية دمشق السريانية الكاثوليكية، وجمع غفير من المؤمنين من الأبرشية، والذين حضروا لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه.



بعد انتهاء الصلاة، تمّ نقل جثمان إلى لبنان حيث ستتمّ مراسم الجنّاز والدفن.

