جابر بغدادى محذرا من التحرى قبل الصدقة: احترموا إنسانيتهم.. فيديو

حذر الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، من التحرى قبل دفع الصدقة أو الزكاة، مشيرا إلى أنه كفى بالمرء مذلة أن يقف على باب ويبسط يده طالبا الإحسان.



وقال “بغدادي” خلال حلقة برنامج "حى على الوداد"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: الفقير زى ما هو واقف على بابك، أنت كمان واقف على باب ربنا، يعنى أنت وقفت السائل عملت له كشف وتحقيق عشان تديله 20 جنيه، طيب ربنا هيعاملك كده وهيأخر عليك طلبك عشان تعرف إن السائل ميتعملش معاه كده، نعمل معاه إيه نلاحظه ونرحم إنسانيته ولا نتعبه.



وتابع: الفقير غالى على ربنا أوعى تعامله وحش، والله سيأخر الأغنياء خمسين سنة بعد الفقراء، فى دخول الجنة، وهيكون لهم عزة مشهد يوم القيامة هم ومن كانوا يكرموهم بدون تحقيق وحساب فى الدنيا، لأنهم تأخروا جدا وانتهكت إنسانيتهم أمام الأبواب سائلين.

