المركز الكاثوليكي للإعلام يعقد مؤتمرا صحفيا حول المعرض التكنولوجي التربوي

عقد في المركز الكاثوليكي للإعلام مؤتمر صحفي أعلن خلاله عن المعرض التكنولوجي التربوي - EDUTECH 2023 - بعنوان "أهميّة الذكاء الاصطناعي في عمليّة التحوّل التربوي" الذي تنظمه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مقرها في عين نجم ويفتتح عند الرابعة من بعد ظهر الاربعاء في 26 أبريل الحالي برعاية وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وحضوره ويستمر أربعة ايام.

شارك في المؤتمر مدير المركز الكاثوليكي الاب عبده أبو كسم. الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر ، نقيب المعلوماتيّة والتكنولوجيا جورج خويري، نقيب تكنولوجيا التربية ربيع البعلبكي ورئيس قسم التكنولوجيا في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة جوزيف نخله.

الأب أبو كسم



بداية رحّب الاب عبده أبو كسم بالمحاضرين والحضور، وسلّط الضوء على "أهميّة اطلاق المؤتمر التربوي التكنولوجي Edutech 2023 تحت عنوان "اهميّة الذكاء الاصطناعي في عمليّة التحوّل التربوي" الذي يؤكّد استمراريّة تطوّر المدارس، خصوصا الكاثوليكيّة، بدعم واشراف المقاوم التربوي الشرس الذي لا يسكع لاي ضغوطات، الاب يوسف نصر، الذي يسهر على تأمين حقوق المعلمين ودعم الاهل واتمام العام الدراسي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".

وختم : "كللنانيين لن نستسلم ولن ننكسر انما سنكون دائما في المرصاد لدعم تطوّر التعليم".

خويري

واشار خويري الى ان "الذكاء الاصطناعي ليس وليدة اليوم هو نتيجة تراكم التطوّر على مدار السنوات، واليوم التكنولوجيا تتخذ دورا مهمّا وأساسيا بحيث ان الأجيال تستند على التكنولوجيا خصوصا بعد مرحلة كورونا وانعكاساتها السلبيّة والإيجابيّة".

وشدد على ان "التحوّل التربويّ اليوم يحتاج الى تكافل الجهود التربويّة وهنا يأتي دور القيّمين التربويين بدءا من وزارة التربية الى المدارس الخاصة والكاثوليكيّة للقيام بعمليّة تعديل المناهج بما يتلاءم مع تطوّر التكنولوجيا بغية الافادة من جميع الوسائل لتلبية حاجات السوق، وان نقوم دورنا كاختصاصيين تماشيا مع التطوّر كي لا نصطدم بالبطالة. صحيح ان الذكاء الاصطناعي سيشكل خللا في الوظائف ولكن دورنا جميعاً ان نعي طريقة مقاربة الموضوع".

َقال:" قد يستبدل الذكاء الاصطناعي بعض الوظائف ولكنه سيدعم وظائف أخرى لكي تكون أكثر دقّة وتطوّراً؛ من هنا دورنا بدء عمليّة التوعية للجيل الجديد حول التخصصات التربويّة التي ستساعد على إيجاد فرص عمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، علما ان كل القطاعات بحاجة للاعتماد على الذكاء الإصطناعي بهدف التطوّر".



أضاف: " نحن في لبنان متل طائر الفينيق الذي رغم المصاعب والشدائد، وبفضل إصرارنا وإرادتنا نتحدّى العقبات وبالرغم من الصعوبات الأوضاع الأمنية والمالية والاقتصادية المُذرية لا يزال لدينا بصيص أمل من خلال الجهود التي تقدمها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة والتي ترسم طريق مستقبل أولادنا".

وشدد خويري على" دور المؤتمر في التوعية على أهمية الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي المرتبطين بالمدارس والجامعات والوظائف الجديدة".

نخلة

واعتبر نخلة ان "هذا المعرض هو واحد من أهم الأحداث التكنولوجية المستدامة حيث يجمع الخبراء والمتخصصين والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية في مكان واحد لعرض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول" .

وعرض نخلة لبرنامج المعرض، مشيرا الى انه" يتميز بتنوع برنامجه ومشاركة العديد من الشركات المتميزة فيه، وابرز ما يتضمن:

ورش عمل تعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات متعددة من التكنولوجيا، بما في ذلك التحليل الضخم للبيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

فضاء للعرض يشمل أحدث الابتكارات في عالم الروبوتات الذكية والتطبيقات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات الشخصية، تقنيات ال Virtual and Augmented Reality, Immersive Learning, أنظمة الحماية، طابعات الثلاثية الابعاد وأدوات تحفيز المهارات والكفاءات الفردية عبر المناهج الحديثة المعروفة تحت مسمى ال “STEAM” إضافة الى دور نشر رقمية تغني مكتبات المحتوى التعلمي".

واشار الى ان" المعرض يستقبل زواره الخميس والجمعة في 27 و 28 الحالي من الواحدة ظهراً الى السابعة مساءً، والسبت في 29 الحالي من العاشرة صباحاً الى الثانية بعد الظهر".

بعلبكي

من جهته أشاد بعلبكي بأهمية المعرض والمؤتمر الذي "أصبح المرجع الوطني لتكنولوجيا التربية في لبنان ومحط اهتمام المنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الرائدة حيث يعتبر هذا الحدث منصة للتعرف على كل جديد و مواكبة التطورات و الحلول التقنية ومعرفة طرق تطبيقها في المدارس والمؤسسات التربوية".

اضاف:" تبنت جمعية المعلوماتية المهنية PCA الحضور المتميز والمشاركة الواسعة المتخصصة بكل ما.يلزم المؤسسات التربوية وكذلك التزمت نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ترجمة وتطبيق رؤية المجتمع الوطني الرقمي المتخصص. كما يستوققنا الحضور القوي للجنة الإدارية المنظمة لمعرض2023 Edutech في لندن والمشاركة في الندوات والاجتماعات الاستراتيجية وزيارة الأجنحة حيث سيتم استعراض ما نتجت عنه هذه اللقاءات خلال جلسة خاصة بفعاليات Edutech وبحضور نخبة من الخبراء الذين شاركوا في وفد جمعية المعلوماتية المهنية ونقابة تكنولوجيا التربية الى BETT لندن برفقة ودعم مدير قسم الاستثمار الخارجي DIT في السفارة البريطانية الاستاذ بول خواجة والتي سينتج عنها تعاون مشترك بين المؤسسات اللبنانية والبريطانية والعالمية من خلال دعم جمعية BESA التي تعتبر لبنان مرجعا تربويا هاما ومؤثرا في المنطقة العربية".

وشكر بعلبكي" كل مشارك يؤمن بأن التربية سيادة وطنية ورافعة لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ليبقى هدفنا أنسنه الرقمنة وتحقيق العدالة الرقمية الرشيدة عبر تبني مبدأ حق التربية على الابتكار للجميع من خلال مشاركة الخبرات والكوادر التي يوفرها مؤتمر ومعرض Edutech وندعو جميع التربويين للمشاركة الفاعلة والاستفادة من هذا الحدث المهم" .

الأب نصر

ثم تحدث الاب نصر فقال :"على مدار السنوات العديدة الماضية، شهدت التكنولوجيا تطورًا هائلًا، ومن بين هذه التكنولوجيا المتقدمة يأتي الذكاء الاصطناعي. وقد بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في بعض الدول في السنوات الأخيرة، مما يجعلنا نتساءل عن فوائده وخطورته اذ بدأ يسجل حالياً دخوله تدريجياً الى المؤسسات التربوية".

اضاف:" من ناحية الفوائد، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحسين عملية التعليم وجعلها أكثر فعالية. حيث يمكن للمدرسين والمدرسات تخصيص دروس فردية ومتنوعة لكل طالب وفقًا لمستواه الدراسي واهتماماته، كما يمكن الاستفادة منه لتوفير ردود فعل فورية على أداء الطلاب وتقييم مستواهم".

وتابع:" مع ذلك، يتعين علينا أيضًا أن ندرس خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. فقد يساهم إدخاله إلى تقليل الاستفادة من التفاعل الإنساني الحيوي بين المعلم والطالب، مما يؤدي إلى فقدان بعض من الاتصال الاجتماعي والتواصل الحقيقي الذي يساعد على بناء الثقة والتفاهم وتحقيق النجاح الأكاديمي".

وقال:" من هنا كان تصميم الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مؤتمر EduTech 2023 على معالجة هذا الموضوع تحت عنوان: "أهمية الذكاء الاصطناعي في عملية التحول التربوي" والتي نرى تباشيرها عبر استحداث برامج عديدة والتي تقدم نموذجاً عن مدى تداخل التكنولوجيات الحديثة مع عالم التربية والتعليم.

وأعلن نصر ان "المعرض يفتتح الأربعاء في. 26 نيسان الحالي الساعة الرابعة بعد الظهر في مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في عين نجم برعاية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وحضوره وبحضور العديد من الشخصيات التربوية والسياسية والأكاديمية والجامعية والنقابية وهيئات المجتمع المدني.

كما يفتتح ندوات المؤتمر الساعة 3 من يوم الخميس في 27 الحالي في مقر الأمانة العامة رئيس لجنة التكنولوجيا في المجلس النيابي النائب طوني فرنجية تليه بعدها ندوتان: الأولى تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في التعليم: الفوائد والفرص والثانية: الذكاء الاصطناعي والتعليم المتخصص.

أما يوم الجمعة في 29 الحالي فيفتتح بحضور المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري وبحضور مدير عام التعليم العالي مازن الخطيب ،تليه ندوتان: الأولى تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي:" حليف أو منافس تربوي غير إنساني"، والثانية بعنوان: "تأثير الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل التعليم".

واشار الى انه "يشارك في الندوات خبراء من مؤسسات وجامعات غربية ولبنانية وشرق أوسطية مما يغني النقاشات ويعطي التوصيات المستخلصة خريطة طريق يمكن الاستعانة بها في القادم من الأيام"،شاكرا "كل من ساهم في إنجاز هذا الحدث".