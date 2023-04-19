السيسي يوجه بتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على تشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطًا استثنائية على معظم دول العالم.

وفي سياق أخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر كما تم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الله أن يشمل الله مصر والأمة العربية والإسلامية بعنياته ورحمته راجيا أن يهدي الله الإنسانية للرشد والتعقل في جميع أمورها وأن يلهمنا جميعا السداد والصواب والإعانة على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه ويحقق آمال الشعوب بالمستقبل الأفضل.