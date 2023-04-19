دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بملعبه أليانز أرينا، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الفرنسي كليمان توربان.

ويأمل توماس توخيل، المدير الفني للعملاق البافاري في تحقيق ريمونتادا قوية على السيتي، بعد الخسارة منه على ملعب الاتحاد بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج البايرن إلى تسجيل 3 أهداف على الأقل دون استقبال أي هدف، للتعادل أو معادلة النتيجة أمام الفريق الإنجليزي، ومن ثم إحراز هدف إضافي لضمان العبور إلى نصف نهائي كأس ذات الأذنين.

ومن المتوقع، أن يبدأ توخيل، المباراة بقوة البافاري الضاربة من أجل العودة في النتيجة منذ بداية اللقاء، إذ قد يدفع بالمهاجم الكاميروني تشوبو موتينج أساسيًا على حساب سيرجي جنابري، بعد عودة الأول من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة الذهاب.

وقد يجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد بدلاء البايرن في مباراة الليلة، بعدما قرر توخيل ضمه لقائمة اللقاء بعد عقوبة استبعاده من مواجهة هوفنهايم.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - تشوبو موتينج - كينجسلي كومان.

ويواجه المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد عبوره من ربع النهائي على حساب تشيلسي الإنجليزي.