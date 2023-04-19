السيسي يكلف بمواصلة احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.

جاء ذلك خلال عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.

وفي سياق أخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر كما تم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يشمل الله مصر والأمة العربية والإسلامية بعنياته ورحمته راجيا أن يهدي الله الإنسانية للرشد والتعقل في جميع أمورها وأن يلهمنا جميعا السداد والصواب والإعانة على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه ويحقق آمال الشعوب بالمستقبل الأفضل.

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة جهود وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية أمام الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر كما أهدى وزير الأوقاف كتابر الله هدية تذكارية للرئيس السيسي

كما ألقي وزير الأوقاف، كلمة قائلا: إن الاحتفاء السنوي بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم، يؤكد اهتمام الدولة بإكرام أهل القرآن، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس السيسي لحملة القرآن هو من إجلال الله عز وجل، وتعظيم شعائره.



وأضاف في كلمته خلال مشاركته في احتفالية ليلة القدر، أن حفظ القرآن وفهمه فهما صحيحا، وتطبيقه تطبيقا حسنا، يسهم في صنع الحضارة وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.



كما ألقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة قائلا: إن عبادة الدعاء هي أبرز ما يرتبط بليلة القدر، والتي تعد خير من ألف شهر، وتضرع العبد لله عزوجل، مشيرا إلى أن البعض يظن بأن الدعاء هو عبادة ثانوية، ولكنها عبادة مأمور بها على سبيل الندب والاستحباب، وأن العبد مخير بين أدائها وتركها، وكل ذلك خاطيء مصدره الغفلة عن موارد الأمر والنهي في القرآن الكريم.

وأضاف الطيب في كلمته خلال مشاركته في احتفالية ليلة القدر، أن الدعاء هو عبادة مأمور بها في آيات كثيرة بالقرآن الكريم، والتي أمر الله به نبيه والمؤمنين في أكثر من موضع.



كما أهدى فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الرئيس السيسي هدية تذكارية خلال حفل وزارة الأوقاف بليلة القدر.

