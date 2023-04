رئيس جامعة دمياط يتفقد المركز البحثي للعلوم الزراعية

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة “The Center For Excellence in Research of Advanced Agricultural Sciences” CERAAS” التابع لكلية الزراعة ومقره الدور الأرضي بمبنى الإدارة العامة للجامعة.

رافقه الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة والدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مركز التميز البحثي .

وأطلع رئيس الجامعة على تجهيزات وحدة التحليل الكروماتوجرافي والمعمل المركزي بمركز التميز البحثي بكلية الزراعة، كما تابع خطوات انشاء وحدة التقنية الحيوية بالمركز وملحقاتها.

كما استمع رئيس الجامعة لاحتياجات المركز البحثي وخطوات المركز للحصول على اعتماد المعامل، كذلك أطلع على الأجهزة النوعية الجديدة بالمركز وما يمكن أن تحققه من خدمة المجتمع البحثي وكذلك المجتمع المحيط.

وجدير بالذكر أن مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" أحد المراكز الجامعية حديثة النشأة بالجامعة التي تخدم العديد من كليات الجامعات وكذلك المجتمع المدني بمختلف طوائفه.

كما يعتبر إنشاء مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" بكلية الزراعة إحدى استجابات الجامعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برؤساء الجامعات في ديسمبر 2021 لدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة، وكذلك إتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات للمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

