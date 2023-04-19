البورصة المصرية تكرم "الدلتا للسكر" لحصولها على أفضل تقرير عن الاستدامة للشركات المقيدة

كرمت البورصة المصرية، شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين، لحصول الشركة على أفضل تقرير عن الاستدامة وأداء الشركة وممارساتها المتعلقة بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة عن عام 2022.

ويأتي تكريم شركة الدلتا للسكر لحصولها على أفضل التقارير الخاصة بالاستدامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتيجة الطفرة الكبيرة التي حدثت في عمليات التطوير خلال الفترة الماضية، تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

حيث سبق وافتتح الوزير أعمال تطوير خطوط الإنتاج بالشركة ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا مما ساهم فى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر ، كما يتم تقديم العديد من الحوافز لمزارعى بنجر السكر للتشجيع على التوسع في زراعة محصول بنجر السكر، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع.

كما افتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الجديدة بتكنولوجيا متطورة لاستيعاب مياه الصرف الصناعي الناتجة عن أعمال التوسعة التي تمت بخطوط الإنتاج ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل معدات المصنع بطاقة إنتاجية 700 متر مكعب /ساعة ،كما تم تطوير آليات موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية ،وسرعة الأداء وتطبيق إجراءات صحة وسلامة الغذاء، كماحصلت شركة الدلتا للسكر على شهادات الجودة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.وإعتماد الأيزو " 45000:2018 " واعتماد الأيزو " 22000:2005 "



وجدير بالذكر أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعتمدت أجندة 2030 للتنمية المستدامة في عام 2015 ومن ثم وضعت مجموعة من الأهداف التنموية التي يجب تحقيقها حتى حلول عام 2030 ومن ضمن هذه الأهداف الحفاظ على البيئة، وانطلاقا من تلك الرؤية وضعت القيادة السياسية، نصب أعين الدولة المصرية باعتبار مصر من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتماشياً مع تلك الرؤية فإن شركة الدلتا للسكر باعتبارها من كبرى الشركات الرائدة والعريقة لإنتاج سكر البنجر في مصر والشرق الأوسط فهي تعمل جاهدة بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار عمليات التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية لسلعة السكر من البنجر للمساهمة في تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من السكر بمصر والعمل على زيادة إنتاج مصر من السكر عن طريق زيادة المساحات المنزرعة سنوياً من بنجر السكر وزيادة إنتاجية الفدان ،كما سعت الشركة الى المشاركة في عدة مشاريع لتحقيق أقصى استفادة من مخلفات انتاجها لإنتاج الوقود الاخضر "الإيثانول"، كما تعمل جاهدة في دراسة الاستفادة من مخلفات الإنتاج، بهدف إنتاج مخصبات زراعية فى والحرص على مصالح مزارعي بنجر السكر بما يعود بالنفع علي وطننا الغالي مصر.