الزمالك يبدأ الاستعدادات للقاء سيراميكا في الدوري

يبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء، الاستعدادات للقاء فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر له يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بقرار من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد أن تعادل الفريق أول أمس الإثنين أمام فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-2 بالجولة الـ26 لمسابقة الدوري .

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدف، ودخل مرمي الفريق 24 هدف .

كان نادي الزمالك قد تعاقد مؤخرا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خلفا للبرتغالي فيريرا والذى رحل عن الفريق لسوء النتائج الأفريقية والمحلية.