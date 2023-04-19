ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يبدأ الاستعدادات للقاء سيراميكا في الدوري

من تدريبات الزمالك
من تدريبات الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء، الاستعدادات للقاء فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر له يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بقرار من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد أن تعادل الفريق أول أمس الإثنين أمام فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-2 بالجولة الـ26 لمسابقة الدوري .

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة. 

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدف، ودخل مرمي الفريق 24 هدف .

كان نادي الزمالك قد تعاقد مؤخرا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خلفا للبرتغالي فيريرا والذى رحل عن الفريق لسوء النتائج الأفريقية والمحلية.

الزمالك سيراميكا كيلوباترا الدوري الممتاز خوان كارلوس أوسوريو