تخصيص 54 ساحة للصلاة.. ننشر استعدادات أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أسماء الساحات التي تم تجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وعددها 54 ساحة، وذلك ضمن خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444/ 2023.

أسماء الساحات

وتنشر "البوابة نيوز" أسماء الساحات المعدة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر، وهي كالتالي: في بندر الأقصر تم تخصيص ساحة سيدي أبو الحجاج، وساحة المنشأة بمنشاة العماري، وساحة نجع الطويل بالكرنك، وفي مركز إسنا تم تخصيص ساحات (مركز شباب قرية الشغب - النور المحمدي بقرية الدبابية – أبو فرغل بقرية الحميدات - السادة الإدريسية بقرية الدير - الرحمن بقرية توماس - آل البيت بقرية الحليلة - ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ - المدينة المنورة بقرية الحلة - مركز شباب السلام بندر إسنا - المدرسة الابتدائية بقرية القضاء - السنترال القديم ببندر إسنا) ، وتخصيص ساحة السيدة زينب التابعة لإدارة أوقاف حاجر كومير بمركز إسنا.

وفي مركز ومدينة الزينية، تم تخصيص ساحات (مركز شباب المدامود بقرية المدامود - على عبد الحليم بقرية الزينية بحري - مسطح طيبة بمدينة طيبة - الهرامشة بقرية الجزيرة بالزينية بحري - مجلس المدينة بالزينيه قبلي – ساحة العلوية بالزينية بحري) ، وفي مركز الطود تم تخصيص ساحات (مركز شباب نجع الوحدة - نجع الدار بالطود غرب - ملعب نجع المهيدات بالطود - الجمعية الزراعية بنجع علوان - نجع خميس بالطود - ملعب ـ بوحروقه بالطود - مجلس الطود بالحسينات - منشية النوبة بالطود - أولاد حسن بالمريس).

وفي مركز القرنة، تم تخصيص ساحات (مركز شباب اللاقالته- مركز شباب البعيرات - نجع الطارف بالقرنة - حاجر الضبعية بالضبعية - الشيخ عمران بقامولا - الشيخ العزب بقامولا - الشيخ عامر بقامولا - الشيخ محمد الزمامى بقامولا) ، وفي مركز أرمنت تم تخصيص ساحات (السوق بأرمنت الحيط - مجلس المدينة بأرمنت الوابورات - مركز شباب الرياينة - جبانة المسلمين بالرياينة - كوبري الرزيقات بحري - كوبري الحاجر - الترعة المغطاة - بالمحاميد بحري - مركز شباب المحاميد قبلي - مركز شباب البحر بالمحاميد قبلي).

كما تم تخصيص ساحة السيدة زينب بالمساوية، وساحة العضايمة، وساحة السريب بنجع السريب، وساحة الحاج نوبي بحاجر العضايمة، التابعين لإدارة أوقاف النمسا بإسنا، وفي مركز البياضية، تم تخصيص الساحة الرضوانية بالبغدادي، كما تم تخصيص ساحة العتيق بالشيخ أحود، وساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة التابعتين لإدارة أوقاف اصفون بإسنا.

خطة استقبال عيد الفطر

ووجه الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، مديري الإدارات ضرورة التنسيق الكامل مع مدير الدعوة بالمديرية، بخصوص أسماء الأئمة والخطباء المكلفين بأداء صلاة العيد بهذه الساحات، مشيراً إلى أن هذه الساحات تم اختيارها بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى وجود 1274 مسجد معدة لأداء صلاة عيد الفطر.

وأضاف عبدالدايم، أنه تم وضع خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444/2023، تمثلت في تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، وتحديد أسماء وأعداد المساجد والساحات التي سوف تقام بها صلاة عيد الفطر والتي تبلغ 1274 مسجد و54 ساحة، والتنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر.

وكانت مديرية الأوقاف بالأقصر، قد أقامت أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444/2023، بتخصيص عدد من المساجد لإقامة الفعاليات الرمضانية، حيث أقيمت صلاة التراويح في 1274 مسجد، وصلاة التهجد في 361 مسجد، والاعتكاف في 102 مسجد، وإقامة درس العصر في 827 مسجد، ودرس السهرة في 827 مسجد، إلى جانب إقامة العديد من البرامج الدعوية الأخرى، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.