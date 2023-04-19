زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب بابوا نيو غينيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر بابوا نيو غينيا اليوم الأربعاء، فيما لم ترد تقارير فورية حول وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان في مقاطعة "ويست نيو بريتين" بجزر "نيو بريتين" الشرقية وعلى عمق 55.7 كيلومترا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

يشار إلى أن بابوا نيو غينيا تقع على ما يعرف بـ"حلقة النار" بالمحيط الهادي والتي تشهد حدوث الكثير من الزلازل والأنشطة البركانية.

وكان زلزال بقوة 7 درجات ضرب منطقة نائية في بابوا نيو غينيا خلال الشهر الجاري ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من 300 منزلا، فيما لقي 21 شخصا مصرعهم جراء زلزال بقوة 7.6 درجة في سبتمبر الماضي.