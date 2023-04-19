ضبط مخالفات تموينية في أسواق محافظة دمياط قبيل عيد الفطر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عددا من الحملات استهدفت محال بيع السلع الغذائية والأسماك المملحة وأيضًا محطات تعبئة الغاز والوقود قبيل عيد الفطر في دمياط.

حيث أسفرت الحملات عن ضبط ٣٦ محضرا لبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار أمام الجمهور، كما تم التحفظ على ١٠ شكائر من العدس تزن ١٠ كجم مجهولة المصدر فضلا عن عدد ١٢ محضرا للمخابز البلدية المخالفة وكذلك ٦ محاضر لمواد بترولية لم يتم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانات الغاز.

وعلى جانب آخر وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الموقف خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه قال علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، إنه تم إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع شن حملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز.