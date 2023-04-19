«ميدبنك» يقيم سحورا رمضانيا للعاملين احتفالا بإنجازات العام المالى 2022 /2023

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 03:22 م

عقد ميدبنك سحور رمضاني لجميع موظفين البنك على مستوي محافظات مصر، وذلك تتويجاً لمجهودات العاملين خلال العام الماضي، كما قام البنك بتوزيع شهادات تقدير لمجموعة من الموظفين تقديرا لما قدموه من نتائج ملحوظة وانجازات وتطورات شاهدها البنك في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك حرصاً من البنك على توطيد العلاقة مع موظفيه لتحفيزهم على العمل بشكل مستمر.

قام بحضور السحور أكثر من 600 موظف بجانب حضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والعاملين.

تأتي تلك الاحتفالية تماشيا مع جميع الإنجازات والنجاحات البارزة الذي حققها ميدبنك بالسوق المصرفي المصري منذ بدء خطة تطوير البنك في 2020، حيث كان له نشاط بارز خلال تلك الفترة في تقديم وتوفير شتي الخدمات لتلبية جميع الفئات والاعمار، وذلك عبر تقديم مختلف النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الكبرى في كافة القطاعات التي تساهم في تحقيق رؤية البنك والتي تأتي ضمن خطته التوسعية.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، إلي أن جميع نجاحات الموظفين تأتي تحت شعار ميدبنك "نعمل لمستقبلك" حيث تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعزيز آليات الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، مؤكدا حرص البنك على المشاركة في كافة مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية وتعزيز القطاع المصرفي.

كما رحب سامح منتصر مستشار التحول الرقمي والتطوير في ميدبنك بفريق عمل البنك، معبرا عن فخره بما حققه كل شخص من نجاح ملحوظ، كما عبر عن إيمانه الشديد بالتطور المستمر الذي يشهده البنك، حيث استطاع ميدبنك في وقت قياسي، النمو رغم جميع التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع بأكمله، وذلك يعتبر انعكاسا لخطة البنك الطموحة لإعادة الهيكلة الشاملة ونشاطه وخدماته المصرفية.