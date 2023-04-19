مياه المنوفية تُكرم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم

كرم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2023 من العاملين بالشركة وأبنائهم والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة في إطار تنشيط الجانب الاجتماعي للعاملين بالشركة في مختلف المجالات.

وأكد، أن مثل هذه المسابقات الدينية تحرص الشركة على إقامتها بصفة دورية كل عام حرصا على ترسيخ قيم الخير في نفوس النشء وتشجيعا لكل مجتهد على المثابرة والتحدي للوصول الى الهدف المنشود، فضلا عن الحرص على تحقيق التواصل الأسرى والفكرى بين كافة أبناء الشركة وأسرهم الكرام فى أجواء احتفالية يعمها الود والحب والترحاب .

وأعرب عن سعادته بتكريم حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم وتقدم بالتهنئة للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم الفائزين بالمسابقة التي تم الإعلان عنها في المستويات الثلاثة، وأجريت اختبارات لهم تحت إشراف مديرية الأوقاف بالمنوفية ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب الله.

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