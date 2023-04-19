غدا.. حدوث الكسوف الشمسي الهجين

يترقب عشاق الفلك والفضاء حدثا يتكرر مرة كل عقد يمكن مشاهدته في السماء بالعين المجردة، الكسوف الشمسي الهجين غداً الخميس الموافق 20 أبريل.



والهجين نوع نادر من الكسوف الذي يغير مظهره، يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض، ويستطيع البعض رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر، اعتمادا على مكان وجودهم ويتحول النهار لظلام مفاجئ، وكشف المرصد الملكي البريطاني، أن الكسوف الشمسي سيكون مرئيا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحا.

وبحسب الخبراء يعود آخر كسوف هجين للشمس في نوفمبر 2013، بينما سيكون الكسوف القادم من هذا النوع في نوفمبر 2031، ووفقاً لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف "المثير" مرئي لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة، وسيمر ظل القمر عبر الأرض بعرض آلاف الكيلومترات غدا الخميس ، وستشهد كل منطقة داخل هذا الظل على الأقل كسوفا جزئيا للشمس.

تُعرف النقطة المركزية لهذا الظل باسم "مسار الكمال"، وعلى طول هذا المسار سيرى أبناء الأرض أيضا كسوفا كليا للشمس أو كسوفا جزئيا للشمس.

ونفى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، ما يتم تداوله، من معلومات مغلوطة حول تعذر رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس بسبب ظاهرة فلكية وهى كسوف الشمس.

وأكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، خاصة أن كسوف الشمس المرتقب الخميس المقبل لن تتم رؤيته فى مصر و المنطقة العربية والشرق الأوسط، وليس له أى تأثير على عملية رؤية هلال شهر شوال، ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان الموافق 4 /20.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).