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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: بدء التشغيل التجريبي لنفق السد العالي شرق

بدء التشغيل التجريبى
بدء التشغيل التجريبى لنفق السد العالى شرق
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بدأ التشغيل التجريبى لنفق السد العالى شرق، وذلك بعد دخول مشروع إعادة تأهيله وتطويره التشطيبات النهائية، وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم العمل على قدم وساق للإسراع بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، ودفع العمل بالمشروعات الجارية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، مقدماً شكره للقيادة السياسية على الدعم الكبير والمتواصل لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية الغير مسبوقة، والتى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.

كما أشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور عاصم الجزار، وأيضًا الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء أ.ح مهندس محمود نصار لما يتم بذله من جهود ملموسة سواء فيما يتعلق بمشروعات حياة كريمة أو غيرها من مشروعات الخطة الاستثمارية أو إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل.

وأوضح أنه بدأت أعمال التشطيبات النهائية لمشروع إعادة تأهيل نفق السد العالى شرق، حيث يتم حالياً تركيب المحول الكهربائى للمساهمة فى التخلص نهائياً من مشكلة تسرب المياه، فيما جار العمل بمشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى/ كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم، والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 75%، وهو الذى يتوازى مع استكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد، والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 50 % بطول 8 كم، ليتكامل ذلك مع استكمال الأعمال بمشروع "ممشى أهل مصر" والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريق الكورنيش الجديد بطول 9 كم بنسبة تنفيذ 42% منه.

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التشغيل التجريبى لنفق السد العالى شرق رصف طريقى كيما والسماد ممشى أهل مصر أخبار محافظة أسوان