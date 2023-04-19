"اليونيسف" تتبرع بـ208 ثلاجات لحفظ الطعوم بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية، تبرع منظمة اليونيسف بنحو 208 ثلاجات لحفظ الطعوم، وذلك لدعم برنامج التطعيم الروتيني للأطفال والأمهات وتطعيمات الكورونا ولضمان كفاءة سلسلة التبريد.

وأضاف مكين، أن الدعم من اليونيسف يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث سيتم توزيعها على الوحدات ومواقع تقديم الخدمة الصحية في الإدارات المختلفة على مستوى المحافظة.

وأعرب مكين عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على دعمه الدائم والمستمر لمنظومة الصحة بالدقهلية، مثمناً الشراكة الحقيقية مع منظمة اليونيسف ودعمها المتواصل لبرامج التطعيمات والذي يسهم بشكل كبير في رفع القدرات والوصول إلى التغطية الصحية اللازمة.