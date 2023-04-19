محافظ الأقصر يوزع "عيديات" على الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر.. (صور)

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة إلى عددا من دور رعاية الأيتام بالمحافظة، لتقديم التهنئة للأطفال وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات على الأطفال، في ضوء استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وبدأ محافظ الأقصر، زيارته بمؤسسة البنين الإسلامية بمنطقة شرق السكة الحديد والتي تضم عدد ٩ أطفال، ورافقه في زيارته المهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجمال يونان مقار مدير إدارة الأسرة والطفولة، وكان في استقبالهم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عبد الحاكم ومدير الدار.

كما زار محافظ الأقصر، مؤسسة الشابات المسلمات والتي تضم ١٤ فتاة في مراحل التعليم المختلفة، وكان في استقباله اللواء على الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، وصفية رجب منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشابات المسلمات، ومدير الدار والمشرفات، حيث قام المحافظ بتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام وتقدم بالشكر والتقدير لكافة القائمين على دور الرعاية.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم، بأعمال التطوير المنفذة بدور رعاية الأيتام مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الأيتام لضمان تقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، مشددا على توفير كافة الرعاية للأيتام بدور الرعاية في كافة مدن المحافظة، موضحًا أن الاستثمار في البشر هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية.

وأكد المحافظ، أن تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال بدور الرعاية أمر هام لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

توزيع العيديات (1)

توزيع العيديات (2)

توزيع العيديات (3)

توزيع العيديات (4)

توزيع العيديات (5)

توزيع العيديات (6)

توزيع العيديات (7)

توزيع العيديات (8)

توزيع العيديات (9)