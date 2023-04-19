قصر ثقافة الطفل بطنطا يحتفل بذكرى تحرير سيناء

نظم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، أمس الثلاثاء، محاضرة تثقيفية بعنوان "سيناء.. التاريخ والمستقبل"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، للاحتفال بذكرى تحرير أرض الفيروز، والذي يوافق يوم 25 أبريل من كل عام.

في هذا السياق، أوضح الرائد متقاعد مجدي عبد السلام، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، بأن يوم 25 أبريل 1982 هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء الحبيبة، وهي الشاهدة على أعظم المعارك المصرية في التاريخ الحديث، يوم أن نجحت قواتنا المسلحة في عبور خط بارليف في عام 1973 وتحرير أرض الفيروز من الاحتلال، حتى مجيء يوم 25 أبريل 1982، ليشهد يوم رحيل آخر جندي إسرائيلي من مصر، ويرفع العلم المصري على مدينتي رفح وشرم الشيخ.

وتابع "عبد السلام" مؤكدا أن توجهات الدولة المصرية تهدف إلى تنفيذ استراتيجية تنموية على أرض سيناء، والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.

في سياق آخر، اختتم القصر فعالياته للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال ندوة بعنوان "العبادات تهذيب للنفس"، أشار خلالها الشيخ ياسر سعد إمام وخطيب مسجد المنشاوي بطنطا إلى أن الشهر الفضيل هو أعظم فرصة للإنسان للإكثار من العبادة وعمل الخير، لافتا إلى أن لشهر الصوم خصوصية شديدة، حيث تتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، كما أنه شهر القرآن وتلاوته وتدبره وتعلم أحكامه وفهم معانيه.

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