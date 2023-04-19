ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس عنصر إجرامي بحوزته كيلو هيروين بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة بحبس عنصر إجرامي له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية وذخيرة.

 واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما قررت جهات التحقيق إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وفحص السلاح والذخيرة المضبوطين.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز شرطة الخانة تفيد قيام عنصر إجرامي بترويج المخدرات على عملاءه بدائرة المركز.

وجرى عرض المعلومات على مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن فتبين من التحريات، أن المتهم يعتزم ترويج صفقة هيروين قبيل عيد الفطر على عملائه وأنه بحوزة سلاح ناري وذخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث المركز من مداهمة وكر المتهم وألقي القبض عليه وتبين أنه عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وعثر بحوزته على كيلو هيروين وبندقية آلية وعدد من الطلقات لنفس السلاح ومبلغ مالي.

واعترف بحيازته للمضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

حبس عنصر إجرامى ترويج المخدرات مركز شرطة الخانكة مدير إدارة البحث الجنائى