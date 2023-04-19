حبس عنصر إجرامي بحوزته كيلو هيروين بالقليوبية

أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة بحبس عنصر إجرامي له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية وذخيرة.

واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما قررت جهات التحقيق إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وفحص السلاح والذخيرة المضبوطين.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز شرطة الخانة تفيد قيام عنصر إجرامي بترويج المخدرات على عملاءه بدائرة المركز.

وجرى عرض المعلومات على مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن فتبين من التحريات، أن المتهم يعتزم ترويج صفقة هيروين قبيل عيد الفطر على عملائه وأنه بحوزة سلاح ناري وذخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث المركز من مداهمة وكر المتهم وألقي القبض عليه وتبين أنه عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وعثر بحوزته على كيلو هيروين وبندقية آلية وعدد من الطلقات لنفس السلاح ومبلغ مالي.

واعترف بحيازته للمضبوطات وتحرر المحضر اللازم.