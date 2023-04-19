محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء، كلا من نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا نوفير أسقف مطرانية شبين القناطر وتوابعها والقس إيميل أنور صليب راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية وسمير جاب الله ممثل الكنيسة الإنجيلية، والشيخ رضا البطل راعي الكنيسة الإنجيلية بالعبور وعدد من القساوسة والآباء الكهنة والقمص إبراهيم فهمي ممثل بيت العائلة وممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف بالقليوبية.

ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيرا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدا أنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات والأعياد"، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ومن جانبه، عبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القليوبية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيراً إلى أن محافظة القليوبية تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات متمنين دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري مشيدين بالإنجازات التي تحدث على أرض القليوبية.

وفد الكنيسة

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